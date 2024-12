Brunori Sas al Festival di Sanremo 2025 con “L’albero delle noci”. Ecco il titolo della sua canzone

il personaggio

COSENZA Si chiama “L’albero delle noci” il brano con cui il cantautore cosentino Dario Brunori, in arte Brunori Sas, parteciperà nel febbraio 2025 al Festival di Sanremo. L’annuncio del titolo della sua canzone è arrivato stasera in diretta su Raiuno nel corso della finale di Sanremo Giovani. «La canzone – ha spiegato Dario Brunori – parla della gioia e della rivoluzione che porta una nuova nascita e di come una nascita sia anche una rinascita. La nascita più importante che mi riguarda è sicuramente quella di mia figlia Fiammetta che è stata un motore. Una canzona che prende a pretesto quella gioia incredibile, ma parla anche della paura, dell’inquietudine che si prova in queste situazioni, in cui spesso ci si sente inadeguati. Quella linea sottile che separa l’essere genitori dal sentirsi ancora figli».







Dario Brunori, chiamato sul palco dal presentatore del prossimo Festival Carlo Conti, ha confessato di vivere questa sua prima volta al Festival di Sanremo con grande emozione, «come tutte le prime volte, una gioia nel cuore anche inaspettata». Alla domanda di Carlo Conti su cosa si aspetta dal festival, il cantautore ha detto che sarà bello mettersi alla prova «in un contesto in cui tutti siamo cresciuti, visto che i miei in genere sono più di nicchia. In questo caso mi dovrò confrontare con un palco importante. Il festival è uno dei pochi contesti nazional popolari rimasti in quest’epoca di frammentazione. Riunisce un po’ tutti come i mondiali». (f.v.)

