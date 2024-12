Abramo Customer Care, esulta la politica calabrese (di centrodestra). Mancuso: Occhiuto proattivo

reazioni

LAMEZIA TERME Esulta la politica calabrese, soprattutto quella di centrodestra, per la positiva conclusione della vertenza Abramo Customer Care. Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, della Lega, scrive: “La positiva conclusione della vertenza Abramo Customer Care che coinvolge un migliaio di lavoratori a rischio licenziamento, attesta che l’atteggiamento proattivo e dinamico del presidente della Regione Roberto Occhiuto, in stretta sinergia con le Istituzioni nazionali e le parti sociali, produce risultati straordinari. È stato un iter lungo, pieno di ostacoli e scetticismo, ma l’obiettivo è stato brillantemente centrato. Si garantisce il diritto al lavoro a donne e uomini giustamente preoccupate per il loro futuro e, inoltre, si dimostra la carica innovativa di un originale modello di riconversione dei lavoratori. L’impegno della Regione per ogni tipologia di precariato che da anni tiene in sospeso i progetti di vita di migliaia di persone, sarà sempre più incalzante e concretamente proficuo”. Il capogruppo di Forza Azzurri alla Regione Giacomo Crinò “sottolinea con orgoglio il positivo esito della vertenza Abramo CustomerCare. L’accordo raggiunto, che ha coinvolto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è il risultato di un impegno congiunto tra le istituzioni locali e nazionali, con il sostegno della Regione Calabria e del Governo nazionale. L’accordo ha garantito la salvaguardia di 1.000 posti di lavoro in Calabria, dando un futuro a molte famiglie. Inoltre, l’investimento in un progetto innovativo di digitalizzazione della sanità calabrese, che vede un contributo della Regione di 15 milioni di euro e 5 milioni dal Governo, rappresenta un passo avanti per la modernizzazione del settore sanitario e la creazione di nuove opportunità occupazionali. Il riconoscimento speciale va alla società Konecta per il suo impegno nel garantire la continuità occupazionale e il mantenimento delle condizioni contrattuali dei lavoratori”. Crinò “evidenzia come questa esperienza sia un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato, che può portare a risultati eccellenti per la comunità”. Infine, Crinò “ringrazia il Presidente Roberto Occhiuto per la sua determinazione, così come il Governo nazionale ed ai rappresentanti dei Ministeri coinvolti. Questo accordo viene presentato come una vittoria non solo per i lavoratori, ma anche per la Calabria, capace di affrontare con successo le sfide e di costruire un futuro migliore”. Pasqualina Straface, presidente della terza commissione del Consiglio regionale, di Forza Italia, osserva: “Quella che è stata scritta oggi al Ministero delle imprese e del made in Italy è naturalmente una pagina storica per i 700 lavoratori della Abramo Customer Care che saranno assunti entro Natale, ma anche un punto di non ritorno per la politica calabrese. È anche questa la Calabria che l’Italia non si aspetta: quella che raccoglie risultati concreti, che lavora con spirito di servizio e abnegazione mettendo se necessario, anche a rischio, le proprie condizioni di salute. Se c’è, tra i tantissimi altri, un merito che va riconosciuto al Presidente Roberto Occhiuto – aggiunge – è quello di aver accorciato le distanze tra istituzioni e cittadini ed aver restituito fiducia e speranza”. Il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, vicesegretario regionale di Forza Italia: “Esprimiamo viva soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. Non abbiamo mai avuto dubbi sul grande impegno e soprattutto sull’intuizione e la visione del Governatore Roberto Occhiuto e lo ringraziamo perché, nonostante fosse ancora in convalescenza a seguito di un intervento al cuore, oggi ha tenuto ad essere presente personalmente a Roma, al momento conclusivo dell’accordo. Quindi un bel regalo sotto l’albero di Natale per gli ex dipendenti Abramo Cc, da parte della Regione Calabria e noi, come rappresentanti delle istituzioni locali sul territorio crotonese, siamo molto soddisfatti per aver partecipato attivamente a tutte le fasi che hanno portato a questo esito straordinario”. Il Governatore Occhiuto ha partecipato il 19 dicembre al tavolo presso il MIMIT insieme alle sigle sindacali territoriali per chiudere l’accordo che ha portato ad immettere nuovamente nel circuito lavorativo i dipendenti della Abramo, chiusa definitivamente, che transiteranno entro la fine dell’anno all’azienda Konecta”. Infine, il gruppo consiliare in Regione Calabria e gli assessori regionali di Fratelli d’Italia: “Ringraziamo il presidente Roberto Occhiuto, il vice presidente Filippo Pietropaolo, l’assessore Giovanni Calabrese e il ministro Adolfo Urso per avere portato a termine positivamente la situazione dei mille lavoratori ex Abramo. Si tratta di un altro importante segno che la giunta regionale lascia, risolvendo positivamente una questione non facile. Il governatore della Regione Calabria, seppure debilitante, non si è sottratto ad un ulteriore impegno insieme ai nostri assessori regionali, coadiuvato dal ministro di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso. Ringraziamo anche tutta la deputazione calabrese di Fdi, il ministro del lavoro Maria Elvira Calderone e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio Butti, per l’apporto determinante fornito. Una concertazione che consente alla Calabria di portare a casa un risultato straordinario”.

