Bracconaggio, denunciate due persone a Reggio Calabria

il fatto

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha deferito in stato di libertà due soggetti sorpresi nella flagranza dei reati di tentato furto aggravato di avio-fauna, maltrattamento di animali, detenzione di specie protette e possesso di richiami vivi e acustico-meccanici.

Grazie alla segnalazione effettuata da un poliziotto alla locale Sala Operativa, gli Agenti della Polizia di Stato delle Volanti hanno raggiunto il luogo indicato, sito in località Pellaro, e grazie alla tempestività d’intervento hanno immediatamente individuato i due uomini, entrambi reggini, rispettivamente di 40 e 35 anni.

Al termine dell’attività di polizia, i due soggetti sono stati deferiti ed i volatili in loro possesso, di specie protetta, sono stati affidati ai volontari di un’associazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato