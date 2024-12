Attentato in Germania: auto sul mercatino di Natale, vittime

sospetti di terrorismo

Ci sarebbero almeno 11 morti e tra i 60 e gli 80 feriti a Magdeburgo, in Germania, dove un’auto, una Bmw scura, è piombata sulla folla al mercatino di Natale. Lo riferiscono i media tedeschi, tra cui la Bild. Magdeburgo si trova a circa due ore di macchina a ovest di Berlino.

La polizia ha arrestato il conducente dell’auto. Lo riferisce l’agenzia Dpa sul suo account X. Sarebbe nato nel 1974 in Arabia Saudita il sospetto arrestato. Lo riferisce Die Welt. L’uomo ha percorso circa 400 metri falciando la folla con la sua auto, che avrebbe affittato poco prima.

Al momento non ci sarebbero italiani coinvolti ma continuano le verifiche. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

Le autorità locali sospettano che sia stato un attentato terroristico, scrive nel suo account X l’agenzia Dpa.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che i fatti al mercatino di Natale di Magdeburgo «lasciano presagire il peggio». «I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al loro fianco e al fianco del popolo di Magdeburgo», ha scritto il cancelliere nel suo profilo X in cui ha anche espresso «ringraziamenti agli operatori di soccorso impegnati in queste ore cariche di ansia».

Una foto dell’uomo arrestato è stata mostrata dall’emittente Ntv. Nello scatto si vede un uomo steso a terra con le mani legate e due agenti di polizia in piedi al suo fianco.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato