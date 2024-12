Drammatico incidente nel Cosentino: due morti in A2 dopo lo scontro tra auto e mezzi pesanti

il fatto

MORMANNO Due persone sono morte stasera in un incidente avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, tra Mormanno e Laino: le vittime sono una donna di 39 anni e sua figlia di 10, da Messina stavano raggiungendo in auto il nord. L’incidente si è verificato intorno alle ore 18.40 e ha coinvolto 11 autovetture, un autoarticolato, un pullman ed un furgone, probabilmente dopo un tamponamento: i feriti sarebbero 8. Al momento il traffico è bloccato in direzione Nord per consentire i soccorsi, con uscita obbligatoria per i veicoli leggeri allo svincolo di Mormanno con rientro in A2 allo svincolo di Laino Borgo. Per tutti i veicoli pesanti e i veicoli leggeri di lunga percorrenza uscita obbligatoria allo svincolo di Sibari. Sul posto per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia stradale di Lagonegro (Potenza).

