Malattia del Congo, Bellantone a Reggio Calabria: «La diagnosi sulla malaria è tranquillizzante»

il caso

REGGIO CALABRIA «Il problema poteva essere legato alla presenza di un nuovo agente patogeno che non conoscevamo. Ma direi che nel momento in cui si accerta che la causa di queste infezioni è stata la malaria, beh, tutto sommato questo è abbastanza tranquillizzante perché rientra nella normale statistica italiana». Lo ha detto il professor Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, rispondendo a Reggio Calabria ad una domanda dei giornalisti sulla malattia emorragica che ha provocato diversi decessi in Congo. Casi sospetti con la morte di un uomo tornato di recente dal paese africano, si sono avuti anche in Italia tra il Veneto dove c’è stato un decesso, poi attribuito alla malaria, ma anche in Toscana e in Calabria dove però non ci sono state gravi conseguenze. Il professor Bellantone a Reggio Calabria è intervenuto alla presentazione della seconda relazione annuale del Garante della Salute Anna Maria Stanganelli.

