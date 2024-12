Open Arms, Salvini assolto perché il fatto non sussiste

la vicenda della nave della ong spagnola

PALERMO Il tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms. Secondo l’accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno, avrebbe impedito illegittimamente all’equipaggio dell’imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare.

Le reazioni dalla Calabria

«L’assoluzione di Matteo Salvini è una buona notizia. Per anni abbiamo assistito ad un processo che evidentemente si fondava su teoremi quantomeno bislacchi. Oggi finalmente viene sancita la verità e viene fatta giustizia. Le decisioni politiche dei premier o dei ministri si possono condividere o meno, ma non possono essere i Tribunali a stabilire la linea di un esecutivo legittimato a governare». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Anche il commissario della Lega – Calabria, Filippo Mancuso, ha appreso «con soddisfazione la notizia dell’assoluzione da tutte le accuse mosse nei confronti del vicepremier Matteo Salvini in relazione alla vicenda Open Arms». Per Mancuso «la sentenza del tribunale di Palermo non lascia adito a dubbi. Salvini ha agito rispettando il ruolo di ministro della Repubblica dando attuazione al programma di governo nel rendere sicuri i confini italiani e, soprattutto, lo ha fatto nel rispetto delle leggi. Si chiude una vicenda che si trascina da anni, utilizzata dagli avversari della Lega e del centrodestra come strumento di propaganda».

L’assessore regionale della Calabria, Caterina Capponi, esprime la sua grande soddisfazione per l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms. «Accolgo con immensa gioia la notizia dell’assoluzione di Matteo Salvini. Questo verdetto rappresenta una vittoria non solo per lui, ma per tutti coloro che credono nella giustizia e nella verità. Le accuse si sono rivelate infondate, e questa sentenza riafferma la legittimità delle scelte politiche adottate per la sicurezza e la difesa del nostro Paese. Congratulazioni a Matteo Salvini per questo importante risultato».

