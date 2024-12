Punteggio errato attribuito a un medico, annullato concorso dell’Asp di Crotone

la decisione

CROTONE Il Tribunale del Lavoro di Crotone, in accoglimento delle tesi dell’avvocato Oreste Morcavallo, nell’interesse di un medico ha annullato un concorso pubblico svolto dall’Azienda Sanitaria di Crotone, condannandola anche alle spese di lite.

I fatti

Il ricorso è stato presentato nell’interesse di un medico, che partecipando alla selezione comparativa bandita dall’azienda sanitaria per l’affidamento di un incarico dirigenziale, non è risultato vincitore. L’avvocato Morcavallo ha presentato ricorso contestando i punteggi e i titoli attribuiti agli altri candidati. Il Tribunale ha esaminato la documentazione prodotta nella procedura selettiva e proceduto alla valutazione comparativa dei titoli e dei punteggi dei candidati, ritenendo errato il punteggio attribuito al medico ricorrente. Con tali motivazioni ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità della procedura comparativa e condannando l’Asp alla rinnovazione, tenendo conto della possibilità per il medico interessato di parteciparvi e ottenere l’incarico dirigenziale agognato. Di interesse la decisione, applicabile per i principi stabiliti, in tema di valutazione comparativa, a tutte le procedure dirigenziali della pubblica amministrazione.

