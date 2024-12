Gli auguri speciali del vescovo Battaglia: «Un Natale più vero sotto il segno del meno»

il video-messaggio

«Quest’anno vorrei augurare a tutti un Natale al contrario, un Natale “senza”». Inizia così il video-messaggio del vescovo metropolitano di Napoli Mimmo Battaglia in occasione delle feste natalizie. Calabrese di origine, alla guida dell’arcidiocesi partenopea dal 2020, nella lettera, il neo-cardinale lancia un messaggio ben preciso augurando un Natale “senza”: «A me, alla mia comunità, alla mia città. Vorrei che per quest’anno potessimo sostituire il segno “più” con il segno “meno”: meno immagine, meno abbondanza, meno addobbi. Un Natale in cui togliere piuttosto che aggiungere. Un Natale sotto il segno del meno è forse più vero, una specie di magia che ci riporta indietro, indietro nel tempo della nostra vita in un istante preciso: l’istante in cui siamo venuti al mondo, in cui siamo diventati creature, prima eravamo sogni. Neonati senza ricordi, senza il dolore che avremmo poi vissuto o causato, senza le parole dette o ascoltate, senza gli incontri che hanno cambiato nel tempo il corso della nostra storia».

