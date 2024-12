Meloni, «Salvini al Viminale? Contenti del ministro che c’è»

il commento

ROMA «Oggi sia io che Salvini siamo contenti dell’ottimo lavoro da ministro dell’Interno». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del vertice Nord-Sud, in corso a Saariselka, nella Lapponia finlandese, in risposta a una domanda su un possibile ritorno al Viminale del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo la sua assoluzione nel processo Open Arms. Sul processo Open Arms nei confronti del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dice Meloni «sono state le sue scelte politiche piuttosto che effettivi reati e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica».