Terrorismo, Piantedosi: «Non c’è allarmismo, ma teniamo alta l’attenzione»

l’intervento

“Mi sento di dire che non c’è allarmismo ma teniamo alta l’attenzione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una dichiarazione rilasciata al Tg1 nell’edizione delle 20. “Sul rischio di terrorismo io mi sento di essere tranquillizante – ha spiegato – I nostri analisti non ci restituiscono una segnalazione di preoccupazione e tuttavia noi dobbiamo mantenere alta un’attenzione legata anche all’esperienza che ci induce a essere molto attenti a vigilare su temi come l’azione di possibili lupi solitari, di azioni emulative”. Quanto al Giubileo di Roma Piantedosi ha detto che “Ci sono 7-800 uomini in più sulla città di Roma a seconda delle situazioni. Ci sono misure che assicureranno vicinanza alle persone per ogni evenienza e attenzione ai canali informativi”.