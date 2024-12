Ex Top Gun sarà estradato dall’Australia agli USA

DAL MONDO

Il procuratore generale australiano ha deciso che un ex pilota dei Marines degli Stati Uniti accusato di aver addestrato illegalmente l’esercito cinese sarà estradato dall’Australia agli Stati Uniti, con la famiglia del pilota che ha definito la notizia “disumana”. Daniel Edmund Duggan è stato arrestato in Australia nell’ottobre 2022 su richiesta del governo degli Stati Uniti, che lo accusa di aver violato le leggi sul controllo degli armamenti. Si sostiene che abbia addestrato illegalmente piloti militari cinesi tra il 2010 e il 2012, dopo aver lasciato i Marines. Duggan ha negato le accuse. Il procuratore generale Mark Dreyfus ha affermato lunedì che Duggan “dovrebbe essere estradato negli Stati Uniti per affrontare un processo per i reati di cui è accusato”. “A Duggan è stata data l’opportunità di fornire dichiarazioni sul perché non dovrebbe essere consegnato agli Stati Uniti. Nel giungere alla mia decisione, ho preso in considerazione tutto il materiale che avevo davanti”, ha affermato in una dichiarazione. Dreyfus non ha voluto commentare ulteriormente i tempi dell’estradizione. La moglie di Duggan, Saffrine, ha affermato in una dichiarazione che la famiglia era “scioccata e assolutamente affranta”. Ha aggiunto che si è trattato di una “decisione insensibile e disumana che è stata presa poco prima di Natale, senza alcuna spiegazione o giustificazione da parte del governo”. “E’ molto difficile spiegare ai bambini perché questo sta accadendo al loro padre, soprattutto ora, in questo periodo dell’anno. “Siamo tutti terrorizzati dal fatto di non vederlo per molto tempo. I miei figli sono molto, molto tristi”. La famiglia è stata informata che l’estradizione sarebbe avvenuta tra il 30 dicembre e il 17 febbraio.