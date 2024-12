Il gol del giovane Mussolini e la reazione del pubblico che fa discutere

il caso

ROMA Un gol che fa rumore: non solo perché è il suo primo da calciatore professionista e perché ha consentito alla Juve Stabia di battere e staccare in classifica il Cesena, ma per il cognome dell’autore, Romano Floriani Mussolini, pronipote del Duce e figlio dell’ex eurodeputata Alessandra. La rete del terzino destro in prestito dalla Lazio, che compirà 22 anni il 27 gennaio, è stata realizzata al 21mo del primo tempo. Il giovane calciatore porta il cognome sia del padre (ex ufficiale della Guardia di Finanza) che della madre, anche se dietro la maglia c’è scritto “F. Mussolini“. Lo speaker dello stadio di Castellammare Stabia ha scandito: «Ha segnato Romano…:» e il pubblico di casa ha urlato in coro «Mussolini». Ogni volta i supporter stabiesi hanno risposto anche alzando le mani al cielo, come testimonia il video che si trova sulla rete. Per via del suo cognome, l’esultanza della tifoseria campana sta facendo discutere. Quanto a Romano Floriani Mussolini, ha “celebrato” il suo gol portandosi l’indice alla bocca, come a dire “Ora state zitti”. Il gesto probabilmente si spiega con quanto disse tempo fa, ovvero che «io sono per le sfide: se devo far chiudere la bocca a chi ha pregiudizi sul mio cognome, lo faccio».

