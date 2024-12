Scontro tra due auto a Vibo Valentia, due feriti – FOTO

il sinistro

VIBO VALENTIA Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a Vibo Valentia, nel quartiere di Moderata Durant. Due i veicoli coinvolti che, di fronte la rotonda del Teatro, si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento, portando poi una delle due auto contro un pannello pubblicitario. Secondo le prime informazioni, sarebbero due i feriti lievi soccorsi dal 118. Sul posto la Polizia locale per i rilievi, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Da questa mattina, la provincia vibonese è colpita da un forte maltempo, con intense grandinate e piogge che hanno allagato strade e causato diversi incidenti lievi, oltre a forti disagi alla viabilità. In particolare, anche la strada vicino al cementificio di Bivona, frazione vibonese, risulta completamente allagata.