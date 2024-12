Dai colpi di bottiglia a quelli di pistola: rissa degenera in un bar del Cosentino, un ferito grave

il fatto

MONTALTO UFFUGO Una lite degenerata rischia di trasformarsi in tragedia: in un bar di Montalto Uffugo oggi pomeriggio si è passato in un attimo dai colpi di bottiglia a quelli di pistola: protagonisti un rumeno e un italiano. Quest’ultimo – secondo le prime ricostruzioni – avrebbe reagito all’aggressione con un colpo di arma da fuoco, di qui il trasferimento in ospedale del rumeno, che versa in condizioni grave. I carabinieri di Montalto stanno indagando.

