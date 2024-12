Valditara: «Per i presidi aumenti sui risultati raggiunti»

l’intervista

Nel 2025 in arrivo, nel mondo della scuola «puntiamo ad estendere il 4+2. E arriva, per la prima volta, la valutazione dei dirigenti scolastici. Inciderà sulla retribuzione di risultato che fino adesso è stata data a pioggia, e che ora sarà invece legata al raggiungimento di obiettivi». Lo dice in una intervista a Il Messaggero il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Valditara affronta anche il capitolo occupazioni delle scuole: «L’iniziativa della preside del Virgilio di scendere in piazza con alcuni docenti e genitori e le iniziative di altri presidi hanno rappresentato l’inizio di una svolta: si è messa in moto la maggioranza rimasta a lungo silenziosa e che per troppo tempo ha subito la prevaricazione di una minoranza. Ora sa che il Governo sta dalla parte di chi rispetta e fa rispettare la legge. Mi segnalano gli Uffici scolasti regionali che quest’anno ci sarebbero state meno occupazioni rispetto ad un anno fa. Chi, occupando, sfascia la scuola commette un gesto di teppismo, non un’azione politica. Danneggia la collettività e il diritto allo studio degli altri studenti», conclude il ministro.

