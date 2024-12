Vandalizzato l’albero di Natale realizzato a Vibo Marina. Il fatto denunciato ai carabinieri

il fatto

VIBO VALENTIA Atto vandalico ai danni di un albero di Natale a Vibo Valentia Marina. Persone non identificate hanno tranciato di netto tutti i 15 fili di luci posti su un pino marittimo di grandi dimensioni addobbato nei primi giorni del mese da alcuni residenti della zona lasciandolo al buio. L’albero, il più vecchio presente nel borgo marinaro, nei pressi del Santuario della Madonna di Pompei, a pochi passi dal lungomare, veniva accesso la sera con tante luci intermittenti, visibile nitidamente tanto da Pizzo quanto da Longobardi. Un gesto molto apprezzato dai cittadini, soprattutto dai più piccoli, e nato dall’intenzione di un gruppo di volontari allo scopo di fare vivere l’atmosfera natalizia anche nella frazione a mare. L’altra notte gli ignoti vandali hanno scavalcato il muro di cinta che delimita la villa in cui è presente l’imponente esemplare, tranciando di netto i fili sistemati per renderne possibile illuminazione. Oggi l’amara sorpresa. A chi aveva addobbato l’albero non è rimasto altro che presentare denuncia ai carabinieri.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato