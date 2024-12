Concertone di Capodanno a Cosenza: ecco gli artisti locali che si esibiranno prima di Achille Lauro

l’evento di san silvestro

COSENZA Sale la febbre in città per Achille Lauro e per il live che il cantautore, rapper e performer, terrà la Notte di San Silvestro in Piazza dei Bruzi e con il quale la città di Cosenza saluterà l’arrivo del 2025. Un concerto, quello di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, sul quale l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franz Caruso, ha puntato con decisione, insieme alla “DeDo eventi”, e che sta facendo registrare nelle strutture ricettive cittadine il tutto esaurito. Veramente tanti i supporters di Lauro annunciati in città. La sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale nell’ultimo anno, anche in virtù della sua partecipazione, nelle vesti di giudice, all’ultima edizione di “X Factor”, il talent di Sky. Quella che si consumerà la Notte di Capodanno in Piazza dei Bruzi equivale quasi ad una staffetta con Giorgia, la conduttrice, quest’anno, di X Factor e che lo scorso anno traghettò da Piazza dei Bruzi i cosentini verso il 2024. Un compito che ora spetta al giudice del talent di Sky Achille Lauro. L’artista, come è noto, sarà in gara al Festival di Sanremo (dall’11 al 15 febbraio) per la quarta volta, dopo il 2019 (l’anno di “Rolls Royce”), il 2020 (“Me ne frego”) e il 2022 (“Domenica”). Unica parentesi da superospite al Festival, nel 2021, l’anno in cui aveva portato sul palco della manifestazione i suoi quadri viventi particolarmente fantasiosi. Con le sue mille vite artistiche, l’istrione della musica italiana salirà sul palco allestito in Piazza dei Bruzi un’ora dopo la mezzanotte, alle ore 1,00, mentre a scaldare la platea saranno alcuni artisti locali la cui esibizione inizierà alle 23,30.

La star della serata

Achille Lauro sta raccogliendo i frutti del suo ultimo singolo “Amore disperato” che ha conquistato il disco di platino. Una ballad molto intima, sia nella melodia che nel testo e che ha fatto breccia nel cuore dei suoi fans, anche per le sue sonorità acustiche e dal sapore malinconico. Il 2025 vedrà l’artista impegnato in un importante live, dal titolo “Ragazzi Madre-L’Iliade” che, ispirandosi ad uno dei suoi primi dischi, riflette anche il docufilm sulla sua vita, realizzato circa un anno fa, che risulta essere una sorta di metaforico ritorno a casa che unisce il racconto omerico con la sua infanzia pasoliniana. Un’idea avanguardista che mette insieme periferia e mitologia. Negli ultimi tempi, Lauro, è stato per diverso tempo negli Stati Uniti, tra Los Angeles, New York ed altri luoghi degli States, continuando a sperimentare nuovi orizzonti musicali. Ha esplorato e continua ad esplorare diversi generi, spaziando dall’urban al punk-rock alla musica popolare, alle grandi ballate ed anche il live di Piazza dei Bruzi, con ogni probabilità, risentirà di questa commistione di generi. Quel che lo fa apprezzare al grande pubblico, oltre la sua musica, è l’impegno nel sociale che è stato rimarcato ed apprezzato anche dal Sindaco Franz Caruso in diverse occasioni. Un impegno che Lauro ha profuso anche nella nascita della Fondazione “Ragazzi Madre” che si occuperà di ragazzi in difficoltà, da quelli delle comunità a quelli delle case famiglie e delle carceri.

Gli artisti che faranno da apripista

Il concerto di Achille Lauro sarà preceduto, sempre sul palco di Piazza dei Bruzi, e a partire dalle 23,30, da sette artisti originari della città di Cosenza, ma che si sono affermati anche altrove.

Si tratta del gruppo degli “Sliding doors”, di Carlo Corvino, Francesca Olia, Antea, Giuliana D’Onofrio, Andrea Commodaro ed Emilia Marra.

Andrea Commodaro, in arte “Andrea”, ha 22 anni ed è nata e cresciuta a Cosenza. Trasferitasi a Roma, dove studia psicologia, ha intrapreso da qualche tempo lo studio del canto alla “RC-voce e produzione” di Cecilia Cesario e Rosario Canale, e negli ultimi mesi ha avuto la possibilità di partecipare al programma “Videobox” di Rai2 e successivamente, come ospite, al programma “Sogni di Gloria” di Rai Radio 2.

Dalla stessa “scuderia”, “RC – Voce e Produzione” di Rosario Canale e Cecilia Cesario, proviene Carlo Corvino, in arte Corvino, nato a Cosenza nel 1994. Ha trovato nel pianoforte un compagno fedele fin da bambino. La musica è diventata il mezzo con cui trasforma le emozioni in canzoni che esprimono il suo mondo interiore. Nel 2021 si è laureato in Odontoiatria e attualmente riesce a combinare il lavoro con la passione per la musica, considerata il vero motore della sua quotidianità. Amante delle esibizioni dal vivo, descrive l’energia del palco e l’ansia costruttiva prima di una performance come momenti incredibilmente unici. Grazie alla RC Voce Produzione, ha avuto l’opportunità di esibirsi in diversi contest e su palchi di vario genere. Con determinazione, Corvino sfida i pregiudizi, dimostrando che una carriera artistica può coesistere con una professione medica.

Giuliana D’Onofrio è una cantautrice che vive la musica come un modo per connettersi con le persone e raccontare emozioni vere. Nata a Rho, ma profondamente legata a Cosenza, città che considera una seconda casa, Giuliana avverte come speciale il rapporto che la lega al nonno, una presenza che la guida e la ispira anche attraverso le sue canzoni. Il suo rimpianto è che lui non ha mai potuto sentirla cantare. Cantando a Cosenza è come se lo sentisse vicino. Giuliana trasforma le sue esperienze e i suoi sentimenti in musica, creando brani che parlano di resilienza, speranza e connessioni profonde. Per lei la musica non è solo una passione, ma una missione: raggiungere il cuore delle persone e portare luce anche nei momenti più bui. E lo fa sempre con il calore e l’anima di Cosenza nel cuore.

Francesca Olia è una cantante molto versatile e poliedrica, capace di spaziare da un genere musicale all’altro. Si è segnalata anche per diverse esibizioni al fianco dell’Orchestra Sinfonica Brutia.

Antea (all’anagrafe Martina Antea Carelli) è una cantautrice e pianista soul rock calabrese. Ha iniziato da piccola lo studio del pianoforte e successivamente del canto. Dopo gli studi classici, nel 2014, si è trasferita a Roma dove si è si laureata al Saint Louis College of music in composizione e canto a pieni voti. Attualmente vive tra Roma e Milano. Di recente, direttamente dal teaser trailer del film della Marvel “Thor, Love and Thunder” con la presenza di Natalie Portman, ha preso parte alla coreografia ed all’orchestra, in qualità di tastierista, presso il sito archeologico di Ostia Antica. Si è interessata molto presto anche allo studio della fisica quantistica e della biologia, che diventa una parte essenziale del suo percorso creativo tra arte e scienza. Ha preso parte al concerto come cantautrice del XII secolo per la Jammin’ presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, e ad alcuni musical. Diverse le sue partecipazioni televisive tra le quali “La Porta dei sogni” su RAI 1 condotto da Mara Venier.

Gli Sliding Doors sono una band heavy melodic metal/gothic metal nata, a Cosenza, nel 2022, da un’idea di Carmen Costantino (Demetra) e Christian Russo (Chris Russo);. In una sera d’inverno, mentre si trovavano nel loro piccolo studio di registrazione, decisero di fondare una band che potesse esprimere, attraverso la musica, le atmosfere sognanti, mistiche, calde che solo la loro terra era in grado di sprigionare.

Emilia Marra, è una giovanissima cantautrice blues che suona la chitarra elettrica da 3 anni, dopo aver compiuto studi di pianoforte. Leader della giovane rock band “The Reef Knot”, presenterà un suo brano dal titolo “Pathological Liar”.

Si chiude col dj set di Gianluca Joy

La Notte di Capodanno sarà conclusa, quando Achille Lauro avrà lasciato il palco di Piazza dei Bruzi, con il Dj set del cosentino Gianluca Joy che, sempre da Piazza dei Bruzi, continuerà a far ballare il pubblico, festeggiando con l’occasione, i suoi 30 anni di attività.

Gianluca Scarpelli in arte Joy, nato a Cosenza nel 1976, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel lontano 1994 ed oggi per lui, dopo esattamente 30 anni, suonare davanti alla sua gente, nella sua città, nella notte più importante dell’anno, assume un significato profondo.

