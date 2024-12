Vibo, forza il posto di controllo e scatta l’inseguimento in pieno centro: denunciato

il fatto

VIBO VALENTIA Ha forzato il posto di controllo tentando la fuga, ma è stato raggiunto dopo un inseguimento dagli uomini della Polizia locale di Vibo Valentia. È quanto successo sabato sera in pieno centro città, poco prima della mezzanotte. Un giovane vibonese non si è fermato ai controlli, dando il via a un inseguimento da parte degli agenti della Polizia locale vibonese che, dopo diversi metri, sono riusciti a bloccare il fuggitivo all’altezza di via Hipponion. L’uomo è stato fermato e, dopo le consuete verifiche, è stato rilevato un tasso alcolemico di 2,6 g/l, ben oltre il limite consentito. Oltre al ritiro immediato della patente, per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebrezza. I controlli della Polizia Locale, guidata dal comandante Michele Bruzzese, si inseriscono nell’attività di monitoraggio e controllo per la sicurezza in città, ulteriormente intensificati durante il weekend nel piano per la gestione della “movida” fortemente voluto dal Questore Rodolfo Ruperti e coordinato dalla Questura di Vibo Valentia.

