Capodanno, oltre 3700 operatori delle forze dell’ordine nelle principali città

sicurezza

ROMA In occasione dei festeggiamenti e degli eventi di piazza previsti per la sera di Capodanno, sono oltre 3701 gli operatori delle Forze dell’ordine impegnati in servizi di ordine pubblico in alcune delle principali città. Lo riferisce il Viminale che ha diffuso i dati sul dispositivo di sicurezza previsto per stasera. Nel dettaglio: 153 operatori a Bari per il concerto in piazza Liberta’; 137 operatori a Bologna per il concerto a piazza Maggiore; a Firenze un totale di 166 operatori per i concerti a Piazza della Signoria, Piazza S.S. Annunziata, Piazza San Giovanni, Piazza Santa Croce, Piazza Santo Spirito; 153 operatori a Genova per il concerto a piazza De Ferrari; 482 gli operatori a Milano dove non sono previsti concerti; a Napoli in piazza Plebiscito sono 800 gli operatori; 230 a Palermo in piazza Politeama; 234 operatori a Reggio Calabria tra Piazza Indipendenza e Lungomare Falcomatà; 1031 operatori a Roma per i concerti a Circo Massimo e Palazzo dello Sport; 194 operatori a Torino per il concerto a Piazza Vittorio Veneto e infine 121 operatori a Venezia per il concerto a Piazza San Marco.