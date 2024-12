La sparatoria di Santo Stefano a Montalto Uffugo, il presunto responsabile resta in carcere

il caso

MONTALTO UFFUGO E’ accusato di tentato omicidio, il 39enne T.P. originario di Montalto Uffugo nel Cosentino ritenuto responsabile dell’agguato consumato la sera dello scorso 26 dicembre ai danni di un albanese, ferito a colpi di pistola. La vittima, prima trasportata all’ospedale di Cosenza è stata poi trasferita al nosocomio di Catanzaro dove ha subito un intervento chirurgico. Tre i colpi a segno, sparati da una pistola a tamburo. Le condizioni del paziente restano gravi, ma parrebbe fuori pericolo. L’aggressore, invece, resta in carcere e nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al gip del tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Sul caso indagano i carabinieri guidati dal maresciallo Giuseppe Motta, che stanno ricostruendo – grazie anche alle telecamere di videosorveglianza – l’esatta dinamica dell’accaduto. La lite scaturita per futili motivi, ha visto protagonista il cittadino albanese che bottiglia in mano ha aggredito il “rivale”. Quest’ultimo avrebbe reagito rispondendo con il fuoco della sua vecchia pistola a tamburo. (f.b.)

