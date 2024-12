Picchiata e sequestrata il giorno di Natale, arrestato 23enne

il caso

NAPOLI L’ha perseguitata il 24 dicembre fino a convincerla a un ultimo appuntamento. E a Natale l’ha picchiata e sequestrata in una camera d’hotel. E’ accaduto a Napoli, dove un ragazzo di 23 anni è stato arrestato. La sua vittima ha 22 anni. La loro relazione si era conclusa a inizio dicembre dopo dieci mesi, ma lui non lo accetta. La sera della vigilia è davanti casa della ex e vede che lei entra in un’auto con degli amici e decide di seguirli. Nasce un breve inseguimento e fortunatamente la ragazza con gli amici riesce a far perdere le proprie tracce. Lui pero’ non si arrende e viene a sapere in qualche modo che la sua ex quella notte dormira’ nel centro storico della citta’, a casa di una amica. Si apposta, la tempesta di messaggi. Il giorno di Natale la vittima decide di rispondere alle chiamate del ragazzo e cade nel tranello dell’ultimo incontro.