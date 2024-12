Sospiro di sollievo per i circa 40 infermieri e oss dell’Asp di Vibo Valentia: arriva la proroga dei contratti

la soluzione

VIBO VALENTIA Sospiro di sollievo per i circa 40 infermieri e oss dell’Asp di Vibo Valentia. Arriva in extremis la proroga dei contratti in scadenza per il personale sanitario precario che, nella giornata di ieri, aveva ricevuto a sorpresa la notizia della decisione della terna commissariale del non rinnovo. Stamattina, al termine di un incontro tra il commissario straordinario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino, l’Asp di Vibo e i consiglieri regionali Michele Comito e Raffaele Mammoliti, la buona notizia per gli operatori sanitari: la proroga di due mesi con l’impegno di rivedere il dato del personale sanitario considerato in esubero. A settembre una nota della Regione parlava, infatti, di circa 80 tra infermieri e oss considerati in eccesso per l’Asp di Vibo. «Un calcolo basato su dati sbagliati e incompleti» avevano scritto i sindacati in una nota congiunta di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up, Fials e Nursind, convocando per stamattina un sit in di protesta di fronte l’Asp vibonese. (ma.ru.)

