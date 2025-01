Il 2025 sarà un anno quasi perfetto. Lo dice la matematica

La curiosità

ROMA Il 2025 non è un anno qualsiasi, ma un anno straordinario per gli appassionati di numeri e per chi trova nella matematica un affascinante gioco di curiosità e legami nascosti. Questo anno, infatti, è un quadrato perfetto, esprimibile come il quadrato di un numero intero: 45², ovvero 2025. Un evento raro, che non accadeva dal lontano 1936, quando l’anno 44² dava come risultato il numero 1936, e che non si ripeterà prima del 2116, quando il quadrato di 46 sarà proprio 2116. Un arco di tempo di quasi un secolo, che rende questo fenomeno ancora più affascinante. A rendere unico il 2025 è però anche una singolare equazione: (20 + 25)² = 2025. Una simmetria numerica che lo rende, in un certo senso, un anno magico, perfetto. La curiosità matematica si mescola qui con un tocco di poetica, perché questo evento è destinato a rimanere uno dei pochi che la maggior parte delle persone potrà vivere nel corso della propria vita. Ma non finisce qui. Il 2025 è un anno che offre ulteriori spunti di riflessione per gli amanti della matematica. Per esempio, sarà il primo anno dal 1520 in cui la tabellina del 5, quella delle moltiplicazioni per cinque, comparirà nuovamente tra i numeri di interesse, segnando un raro ritorno in un’epoca moderna. Inoltre, 2025 è il prodotto di due quadrati, 9 e 25, che moltiplicati insieme danno proprio 45, e al contempo è la somma di tre quadrati: 40² + 20² + 5².

Ancora, una caratteristica affascinante: 2025 è il risultato della somma dei cubi dei numeri a una sola cifra, ossia 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ + 6³ + 7³ + 8³ + 9³, una formula che unisce in sé il concetto di somma e di potenza, mostrando la bellezza nascosta nei numeri.

Non manca, infine, una curiosità che ha suscitato l’interesse di un professore di matematica intervistato dal The Guardian: l’addizione 1 + 5 + 8 + 8 + 2 + 1, che dà come risultato 25, rimane invariata anche se letta sottosopra o allo specchio. Un altro piccolo mistero numerico che, senza dubbio, arricchisce il fascino di un anno che già di per sé sembra straordinario.

Il 2025 si profila quindi come un anno da ricordare, non solo per la sua singolarità matematiche, ma anche per la bellezza che i numeri sanno regalare a chi li sa osservare con occhi curiosi. Tra coincidenze e calcoli, l’anno che sta per arrivare sembra destinato a restare nel cuore degli appassionati di numeri e a chiunque si lasci affascinare dalle magie della matematica.

