Precari Asp di Vibo, continua la protesta: una delegazione di lavoratori ricevuta al Comune

VIBO VALENTIA Continua la battaglia dei precari dell’Asp di Vibo dopo la mancata proroga dei contratti. In 23, tra infermieri e oss, sono rimasti senza lavoro da tre giorni, dopo la decisione dell’Azienda sanitaria vibonese di prorogare solo 17 contratti sui 40 totali in scadenza il 31 dicembre, nonostante avessero ottenuto i requisiti per la stabilizzazione dopo 36 mesi di lavoro. Una «beffa» per i sindacati che avevano protestato la mattina del 31 ricevendo, di fronte l’Asp, le rassicurazioni sul futuro dei 40 lavoratori, prima della nota del pomeriggio che annunciava la proroga solo per una parte del personale sanitario, senza indicare i criteri di scelta. Continua dunque la protesta, con un sit in svolto anche ieri pomeriggio e che si sposterà martedì alla Cittadella regionale. Nel frattempo, questa mattina presso il Comune di Vibo una delegazione dei lavoratori è stata ricevuta dal presidente del consiglio comunale Antonio Iannello e dalla vicesindaca Loredana Pilegi. Diversi sindaci della Provincia hanno solidarizzato con i lavoratori e chiesto che i commissari rivedano la decisione assunta.

