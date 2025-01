Benetton chiude 419 negozi in tutto il mondo

la moda

ROMA Dalla fama mondiale e gli spot celebri negli anni ’80 e ’90 alle serrande che si chiudono. L’impero Benetton, vittima dei conti in rosso, chiude decine di negozi: nel 2024 sono 180 gli shop che hanno chiuso in tutto il mondo, soprattutto in Italia dove da Bari a Foggia, da Palermo a Novara, circa 100 negozi franchising non ci sono più. È infatti partita la riconfigurazione della rete del gruppo Benetton lanciata dal ceo Claudio Sforza: tagliare i negozi “ingestibili” nella rete italiana.

I negozi in franchising in crisi…

Il taglio riguarda principalmente gli shop in franchising: su 191 negozi italiani che sono sotto osservazione, 149 sono appunto franchising, cioè indiretti, che registrano le maggiori difficoltà, scrive il Corriere della Sera.La soluzione è dunque concordare un piano di rientro, chiudere, oppure la gestione viene convertita in gestione diretta. Entro la fine del 2025 dovrebbero chiudere 419 store, su 3.500 totali a livello mondiale: colpa di un debito di circa 30 milioni di euro mai pagati dai gestori dei negozi, in particolare nel Sud Italia (Puglia, Calabria e Sicilia) ma non solo.

… e quelli “diretti” in salute

Discorso diverso invece riguarda i negozi diretti, che nel post pandemia hanno registrato una crescita delle vendite del 7% e dati in crescita, dal tasso di conversione allo scontrino medio. Le migliori performance nel Nord-Est, tra Veneto e Trentino Alto-Adige, dove le vendite sono impennate dell’8%. E tra gli shop più promettenti c’è quello in via Rizzoli a Bologna, passato da franchising a gestione diretta e riaperto lo scorso 18 dicembre.

L’accordo con i sindacati

Nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo con i sindacati per aiutare i lavoratori dei negozi in via di chiusura: l’obiettivo del gruppo è di efficientare la rete distributiva e commerciale, intervenire sui negozi indiretti che non danno risultati, e di conseguenza tamponare le perdite, dato che l’azienda dal 2013 al 2023 ha registrato un rosso di oltre un miliardo e mezzo di euro.