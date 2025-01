Napoli, la storia del piccolo Daniele commuove il mondo del calcio

il lutto

FIRENZE Antonio Conte ha scelto di non parlare dopo la vittoria sulla Fiorentina dopo essere stato raggiunto dalla notizia della scomparsa di Daniele, un giovane tifoso (13enne) del Napoli malato da tempo di leucemia: la morte è avvenuta questo pomeriggio, poco prima del fischio d’inizio al “Franchi”. Alcuni giocatori partenopei, fra questi Anguissa, gli avevano dedicato un gol nelle ultime partite (nella foto). «Abbiamo ricevuto un brutto colpo perdendo un bambino che era vicino al Napoli, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia» ha dichiarato commosso Stellini, il vice di Conte. «A nome della squadra vogliamo mandare un grande abbraccio alla famiglia di Daniele, oggi ci guarderà da lassù, ci mancherà tanto, ci ha dato tanti insegnamenti», ha dichiarato in sala stampa Leonardo Spinazzola.

«Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori». Lo scrive su X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dedicando al piccolo tifoso scomparso il successo ottenuto oggi dalla squadra al Franchi contro la Fiorentina.

