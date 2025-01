Polstrada, ritirate 38.283 patenti e decurtati 2,85 milioni di punti

il dato

ROMA Controlli in aumento sulle strade e autostrade italiane da parte della Polizia Stradale nel 2024 con 1.973.173 persone controllate (nell’anno precedente erano state 1.870.130) e 1.688.862 infrazioni contestate (il 0,7% in più rispetto al 2023). Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 465.021 mentre sono state ritirate 38.283 patenti di guida (nel 2023 35.992) e 45.070 carte di circolazione (43.701 nel 2023). Sono stati decurtati 2.856.720 punti patente. È quanto emerge dal bilancio di fine anno della Polizia Stradale relativo alle operazioni del 2024.