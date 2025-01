Spaccio di anabolizzanti, denunciato un personal trainer

il caso

TORINO Un personal trainer di 40 anni è stato denunciato a Romano Canavese, nel Torinese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze anabolizzanti. L’uomo è stato fermato mentre si trovava sulla sua auto, durante un controllo dai carabinieri della stazione di Strambino. I militari dell’Arma hanno rinvenuto nella vettura e nel suo appartamento un flacone da 300 mg/10 ml e 10 fiale da 250 mg/1 ml di farmaci per i quali è obbligatoria la prescrizione medica. Le boccette sono state sequestrate. Sempre nell’ambito dei controlli nella zona del Canavese, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 38enne a San Giorgio Canavese. L’uomo è stato fermato lungo la Sp 53 e trovato in possesso di marijuana sia in auto che nella sua abitazione. Complessivamente, i militari hanno sequestrato 42,2 grammi di marijuana e 85 grammi di hashish.