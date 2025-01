Space X di Musk e governo italiano, accordo da un miliardo e mezzo

il super-contratto

ROMA L’Italia è in discussioni avanzate con la Space X di Elon Musk per un contratto di 5 anni che prevede la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri, un’operazione dal; valore di 1,5 miliardi di euro. Lo riporta Bloomberg spiegando che il progetto prevede un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del governo, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze. Secondo Bloomberg il piano avrebbe subito un’accelerazione dopo l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente designato degli Usa Donald Trump. L’accordo – spiega Bloomberg – è stato contrastato da alcuni funzionari dell’amministrazione italiana preoccupati per l’impatto sugli operatori locali di tlc, ma e’ stato approvato dai servizi di intelligence di Roma e dal ministero della Difesa italiano. I negoziati sono comunque ancora in corso e non è stato ancora raggiunto un accordo finale sul contratto di 5 anni, spiegano alcune fonti vicine al dossier. In particolare, scrive Bloomberg, il piano comprende servizi di telecomunicazione per le forze armate italiane nell’area del Mediterraneo, come anche sistemi satellitari per affrontare casi di emergenza come attacchi terroristici o disastri naturali.

