Spettatori di serie B più presenti allo stadio: Catanzaro sesto, Cosenza 14esimo – GRAFICO

i dati

Nonostante un campionato fin qui mediocre, con ben due cambi in panchina, la Sampdoria si conferma primo club per numero di spettatori presenti allo stadio nelle partite casalinghe. Secondo i dati forniti da Transfermark.it, il club blucerchiato guida questa speciale classifica nel torneo di serie B con un totale di 201.918 spettatori in appena nove gare disputate al “Ferraris” di Genova, con una media di 22.435. Al secondo posto troviamo il Palermo, altra squadra da cui ci si sarebbe aspettati di più (è undicesimo in classifica a quota 24 punti) per investimenti fatti. Sempre in nove gare disputate al “Barbera” i rosanero hanno raggiunto 191.520 presenze (21.280 di media). Terzo gradino del podio occupato dal Bari con 175.806 spettatori in 11 partite disputate al “San Nicola” e una media di 15.892. Al quarto e quinto posto troviamo Salernitana (124.524 spettatori in 10 partite casalinghe) e il neo promosso Cesena (118.455 in 10 partite).

La classifica di Catanzaro e Cosenza

Ma come sono messe le due calabresi di B, Catanzaro e Cosenza? Come al solito numeri d’alta quota per la compagine giallorossa, sesta in classifica con 103.491 spettatori presenti al “Ceravolo” in 11 partite. La media è di 9.408. 14esimo posto, invece, per la società silana, ultima in classifica anche a causa della penalizzazione di 4 punti subita e duramente contestata dalla tifoseria. In 10 gare disputate al “San Vito-Marulla”, i Lupi hanno portato sugli spalti 70.702 spettatori, con una media di 7.070.

La classifica completa

