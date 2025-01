Il monito di Trump: «Se Hamas non rilascia gli ostaggi scoppierà l’inferno»

DAL MONDO

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ammonito che se gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023 non saranno liberati entro il 20 gennaio, giorno del suo ritorno alla Casa Bianca, “scoppierà l’inferno in Medio Oriente”.

Trump, inoltre, non ha escluso il ricorso alla forza per prendere il controllo del Canale di Panama e della Groenlandia. Alla domanda se escluda una “coercizione militare o economica” per raggiungere il suo obiettivo di ottenere quei territori, il presidente eletto ha risposto: “No”. E ancora: “Se lo possono permettere tutti, la spesa militare dovrà arrivare al 5% e non al 2% del Pil, ha chiarito. Il presidente eletto aveva già informato qualche settimana fa gli alleati della sua richiesta.

Trump ha poi avvertito che la guerra tra Russia e Ucraina “potrebbe intensificarsi e diventare molto peggiore di come è adesso” e ha parlato dell’ipotesi di un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin. “Non posso dire niente. Ma so che Putin vorrebbe un incontro”, ha detto rispondendo a una domanda. “Non credo sia opportuno incontrarlo fino a dopo il 20, cosa che odio perché sapete che ogni giorno soldati vengono uccisi, molti, molti giovani”. Trump è poi tornato a criticare l’amministrazione Biden: “È una guerra che non sarebbe mai dovuta scoppiare. Vi garantisco che se fossi stato presidente, quella guerra non sarebbe mai iniziata”, ha ribadito.