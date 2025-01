Cecilia Sala è libera: sta rientrando in Italia

IL CASO

«È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala». Lo rende noto Palazzo Chigi. Il volo arriverà a Ciampino, a quanto si apprende. L’atterraggio è previsto intorno alle 15.30.

«Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia», spiega il comunicato. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. La presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa.

«Sono orgoglioso di lei». Lo ha detto all’ANSA Renato Sala, subito dopo aver appreso che la figlia Cecilia sta tornando in Italia. «Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l’orizzonte. È stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia».

Le reazioni

“Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa”. Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!”. Così su X il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani celebra la notizia della liberazione della giornalista.

“La notizia del rilascio di Cecilia Sala e’ un enorme sollievo per tutti. Ed e’ doveroso riconoscere al governo il merito per l’ottimo lavoro svolto in questo difficile caso”. Lo scrive su X (ex Twitter) il segretario di Azione, Carlo Calenda.

“Il rientro a casa di Cecilia Sala è la notizia più bella. Grazie al Governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva”. Lo scrive su X il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.