Giustizia, «l’App mette a rischio i processi»: da Milano a Reggio Calabria si torna alla carta

il caso

«Abbiamo avuto grosse difficoltà, non possiamo rischiare la nullità di processi». Così, come riporta il Fatto Quotidiano, anche a Reggio Calabria la presidente del Tribunale, Maria Grazia Arena, ha firmato il decreto che consentirà a pm e avvocati di redigere e depositare gli atti con modalità analogiche e non telematiche fino al 31 marzo. Dopo Milano, Roma, Bari e Napoli, che era andata nella stessa direzione, anche Genova e Reggio Calabria potrebbero andare verso la sospensione dell’applicazione per la gestione del processo penale telematico. «Con un decreto di fine dicembre il ministro Nordio ha allargato il ventaglio degli atti per cui diventa obbligatorio il deposito telematico, ma gli uffici giudiziari non ce la fanno: non sono pronti, non ci sono abbastanza pc, non ci sono risorse umane e informatiche. E il software è pessimo», spiega una fonte del Fatto: «Gli ingegneri lo hanno scritto senza sapere come funzionano i codici e le procedure del processo». E i giudici “disobbediscono”. Nel caso di Reggio Calabria le aule in cui si celebrano le udienze preliminari e i dibattimenti dovrebbero essere dotate di postazioni pc «per consentire la consultazione tempestiva, nel contraddittorio dell’udienza delle produzioni telematiche reciproche delle parti». Peccato, però, che i computer con cui accedere all’App non ci sono nelle aule, mentre in quelli negli uffici sono stati «già riscontrati numerosi bug di sistema».

