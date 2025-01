Intimidazione ai danni di una ditta che produce miele a Mileto, indagini in corso

il fatto

VIBO VALENTIA Intimidazione ai danni di una ditta che produce miele a Mileto, nel Vibonese. Alcune fucilate sono state esplose nella notte contro undici arnie dell’azienda Chiarello, sita in località Martidi, nei pressi della basilica cattedrale. Diverse le api morte, altre sono invece volate via. Sul posto i carabinieri della Stazione di Mileto che, allertati dal titolare dell’azienda, hanno trovato sul posto numerose cartucce esplose. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione.

