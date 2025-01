Bonifica Crotone, chiuso l’accesso all’area di proprietà della Kroton Gres 2000

l’intervento

CROTONE È stata disposta la chiusura dell’accesso dalla SS106 all’area di proprietà della fallita Kroton Gres 2000 Srl su intervento del commissario straordinario per la bonifica di Crotone Emilio Errigo, trattandosi di un’area all’interno del perimetro Sin. A breve avranno inizio i lavori per il ripristino urgente di una recinzione perimetrale che sarà realizzata in paletti di ferro, semplicemente infissi per battitura e rete romboidale di altezza 1,80mt e sarà anche realizzato un cancello nel tratto di accesso carrabile all’area stessa. Si tratta di un’attività che segue l’effettuata rilevazione dei valori di radioattività eseguiti per la verifica dei livelli radioattivi. La recinzione servirà per delimitare esattamente l’area oggetto delle verifiche radiometriche.

