Incendi a Los Angeles, 180mila persone sotto ordine di evacuazione

IL DRAMMA

Circa 180 mila persone nell’area di Los Angeles sono sotto ordine di evacuazione. Lo ha detto lo sceriffo della contea, Robert Luna. Altre 200 mila persone sono state avvertite che farebbero meglio a lasciare le proprie case. Luna ha detto anche che le autorità di aspettano un aumento nel bilancio dei morti, finora fermo a cinque vittime.

I due maggiori roghi che stanno devastando Los Angeles non sono ancora stati contenuti. Lo ha riferito Kristin Crowley, capo dei vigili del fuoco della citta’ californiana. Secondo Crowley, nonostante il forte dispiegamento di pompieri, il contenimento dell’incendio che sta interessando quasi 7 mila ettari nell’area di Pacific Palisades e’ allo “zero per cento”, cosi’ come quello del rogo che sta bruciando un’area di oltre 4 mila ettari ad Altaden