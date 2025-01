Il governo rassicura: non ci saranno aumenti dell’età pensionabile

il dibattito

ROMA “Garantiamo che non ci sarà nessun aumento dell’età pensionabile o degli altri requisiti negli anni a venire”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, intervistato dal Qn. “L’Inps ha inserito erratamente nel suo applicativo previsionale, prima di qualsiasi decreto ministeriale che determinasse e stabilisse questa attività, l’aumento dei requisiti per il pensionamento. Ma posso dire fin da ora che per quanto ci riguarda l’età per la pensione di vecchiaia non salirà oltre i 67 anni, né dal 2027 né dopo. E lo stesso vale per gli anni di contributi per la pensione cosiddetta anticipata”, assicura Durigon. L’esponente leghista sottolinea: “Sappiamo benissimo che la speranza di vita può variare e crescere anno dopo anno, nel 2024 di un mese, nel 2025 di due. E sappiamo che c’è una norma che la collega all’aumento dei requisiti pensionistici. Ma non è nostra intenzione far crescere l’età pensionabile oltre i 67 anni: interverremo, dunque, su questo quando sarà necessario agire, per bloccare gli aumenti”.

