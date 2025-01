Interdittive antimafia, in Campania e Calabria il numero maggiore

il report

ROMA Sono 199 le interdittive adottate dalla Struttura per la prevenzione antimafia del ministero dell’Interno da quando la stessa è stata istituita, 8 anni fa. Lo riferisce il Viminale. Alle inziali competenze della Struttura, oggi diretta dal prefetto Paolo Canaparo, sulla ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti del 2009 in Abruzzo, del 2016 nel Centro Italia, del 2017 a Ischia e del 2018 nelle province di Campobasso e Catania, si è aggiunto da ultimo il monitoraggio antimafia sui lavori dei Giochi olimpici e Paraolimpici di Milano-Cortina 2026. La Campania è la regione destinataria del maggior numero di provvedimenti (67), seguita dalla Calabria (30). Sono, inoltre, 296 le imprese ad oggi sottoposte a monitoraggio da parte un team, composto da operatori di tutte le Forze dell’ordine, incaricato di verificare possibili tentativi di infiltrazione. Nel realizzare la sua attività di prevenzione la Struttura verifica la presenza dei cosiddetti “reati spia”, ovvero quelli sintomatici del pericolo di condizionamento mafioso, a carico dei componenti dell’assetto socio-gestionale delle imprese e dei loro familiari conviventi. Un’attenzione particolare è rivolta all’analisi dei rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori e chi tra i loro familiari può risultare vicino a organizzazioni criminali. Vengono anche approfonditi alcuni tipi di operazioni societarie – tra cui fusioni e cessioni d’azienda – che possono rivelare un tentativo di elusione della normativa antimafia. L’adozione di una interdittiva antimafia comporta la cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori e l’applicazione automatica della clausola risolutiva espressa del contratto. Per garantire la continuità delle opere e dei servizi connessi, sono previsti appositi strumenti che consentono la prosecuzione dell’attività, come il controllo giudiziario o il commissariamento dell’appalto da parte dei prefetti. Nei casi poi di condizionamento occasionale è possibile attivare l’istituto della “prevenzione collaborativa”, un percorso di bonifica aziendale applicato dalla Struttura finora in 4 occasioni.

