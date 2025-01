Toscani ricoverato in ospedale in gravissime condizioni

ore di apprensione

LIVORNO Oliviero Toscani, 82anni, è stato ricoverato al pronto soccorso all’ospedale di Cecina (Livorno). Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Toscani, che risiede nella vicina Casale Marittimo (Pisa), è stato ricoverato stamattina per l’aggravamento delle sue condizioni di salute, a distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia incurabile: l’amiloidosi, che era stata resa pubblica dallo stesso fotografo nell’agosto scorso. “Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere”, erano state le sue parole il 28 agosto, dopo aver perso 40 chili in un anno.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato