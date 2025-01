Don Ennio Stamile tra gli scrittori finalisti al Premio IusArteLibri “Il Ponte della Legalità”

il concorso

Con l’Alto Patrocinio della Fondazione Città del Libro, del Centro Lunigianese di Studi Giuridici, delle Biblioteche di Roma, dei Comuni di Roccella Jonica e di Pontremoli, dell’Associazione La Rivincita, della Provincia di Massa, il Premio IusArteLibri Il Ponte della Legalità, ideato e presieduto dall’avv. Antonella Sotira è giunto alla sua XV° edizione. Grazie alle nuove partnership con la prestigiosa S.E.C ( Société Européenne de Culture) e la Fondazione Collodi, entrambe presiedute da Pier Francesco Bernacchi, il prestigioso concorso letterario- giuridico, si trasformerà in un vero e proprio Festival dell’Arte e del Diritto e nella creazione di un Buen Ritiro per scrittori giuristi in un ameno luogo della Locride. La presentazione ufficiale verrà fatta nella conferenza stampa del 16.01.2025 alle ore 16,30 al Senato della Repubblica nella Sala di Santa Maria in Aquino.

Il tema della XV edizione

Il tema scelto per questa edizione, “Le Feroci Libertà nell’Italia e nel Mondo”, ispirato alle grandi battaglie civili dell’avvocata e politica francese Giselle Halimi, verrà presentato dalla magistrata Daniela Dawan prefatrice del libro “Una Feroce Libertà” (edito da FVE) e che nel 2019 ha vinto il Premio IusArteLibri con il romanzo “Qual è la via del vento” ( edizioni EO). Le battaglie per le donne fatte da altre donne, verranno declinate anche grazie al patrocinio di due grandi associazioni femminili, Pro.Do.Med Donne del Mediterraneo, costituita e presieduta dalla ricercatrice Silvana Campisi e da Acmid Donna Onlus e da Centro Averroè presiedute dalla politica e giornalista Souad Sbai.

I libri

Grande spazio verrà dato ai libri di geopolitica e antropologia sociale per consentire alla cittadinanza di spaziare oltre i confini dell’Italia e di mappare le condizioni mondiali dei diritti umani. Attesissimo l’intervento dello scrittore cinese Gao Xingjian premio Nobel per la letteratura nel 2000 insieme alla sua traduttrice ufficiale Simona Polvani, che attraversando la Capitale, unisce Terre e Uomini di Valore. A presentare i libri selezionati, saranno l’avv. Sotira, i membri del Direttivo Scientifico IusArteLibri, il Presidente della Fondazione Città del Libro Ignazio Landi ed il magistrato Cosimo Maria Ferri Consigliere della Fondazione e del Centro Lunigianese di Studi Giuridici. Gli E-lettori avranno modo di conoscere ed apprezzare oltre ai romanzi ed ai saggi i libri delle nuove sezioni “Virtus Animi : diari ispirativi”, “Triclinio”, “Storie Nobili” e “Diritti dell’Anima” e non mancheranno le sorprese con best seller e temi di attualità Tutti I Salotti animati da relatori illustri scelti fra i giuristi avvocati magistrati e accademici del Direttivo, fra giornalisti, docenti ed esperti saranno anche arricchiti dalle performance di attori e musicisti. Solo le opere di narrativa potranno essere votate dai membri dei Collegi- Elettori, mentre alle altre opere selezionate, saranno conferiti dai membri del Direttivo i riconoscimenti Vis Iuridica e Ad honorem.

I vincitori

Per la sezione romanzi i vincitori del premio selezione sono: L’ultima Luna ( Pegasus Edition) dell’avv. Andrea Mitresi, Mentre andavamo sulla luna (EEE – Edizioni Tripla E) del giornalista Emanuele Gagliardi, In piena Luce (Les Flâneurs Edizioni) di Daniela Matronola, L’inferno non prevarrà ( editore Rubettino) del magistrato Andrea Apollonio, Il complicato caso di Don Onofrio Caccamo e del Giudice Mendolia (Gangemi Editore) del magistrato Giuseppe Vitale, Little Boy ( editore La Bussola) del magistrato Giorgio Orano

Per la sezione Virtus Animi diari ispirativi: La mia Seconda Pelle ( Babilonia Edizioni) dell’architetto Sabrina Piancone, Come stelle aggrappate al cielo (edizioni Albatros) della Prof.ssa Martina Casanova Fuga, Sospesa (edizione Gander Books) di Anna Rita Montemaggiore, Amati Sempre (Luigi Pellegrini editore) di Sergio Giannino del Giudice, Tzimtzum. I Giudici Riluttanti (Castelvecchi editore) di Antonio Salvati

Per la sezione “ I Saggi” i vincitori del premio selezione sono: Nonostante Tutto. Franco Cascasi storia di un imprenditore visionario (editore Castelvecchi) di Ennio Stamile, Realpolitik. Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia ( editore Solferino) di Francesco Bechis e Giampiero Massolo,L’iran dei Mullah ( Armando Curcio Editore) di Souad Sbai, Presupposti Ingannevoli ( Michele Biallo editore) di Ruggiero Capone, Pace e Rivoluzione (editore Mariù) di Fausto Bertinotti e Marco Guzzi

Per la sezione “Triclinio” diari e saggi di viaggi nell’arte culinaria e nelle tradizioni italiane, i vincitori del premio selezione sono: Il Paese Azzurro ( Rai Libri editore) di Beppe Convertini, Ricette d’Amore per gli Angeli di Caterina Lamanna e Annamaria Giraudo, La strada contro il tempo: Alla scoperta dell’algoritmo rivoluzionario per vivere meglio e più a lungo (De Agostini editore) di David Della Morte Canosci, Eva, le Minestre del Paradiso e dell’Arberia a cura di Antonella Pagano

Per la sezione “Storie Nobili e Nobiliari” romanzi e saggi di re, regine, casati e dinastie e di virtus. i vincitori del premio selezione sono: “Figlia di re: un matrimonio per l’Italia” (Ali Ribelli edizioni )di Patrizia Debicke Van Der Noot, La Trilogia della Saga dei Mesa (La lepre edizioni) di Domitilla Calamai De Mesa e Marco Calamai

Per la sezione “I diritti dell’Anima” dedicata al Giubileo 2025 i vincitori del premio selezione sono: Il Futuro della nostra libertà (editore San Paolo) di Angelo Comastri, L’alfabeto di Dio, del Cardinale ( San Paolo Edizioni) Gianfranco Ravasi.

