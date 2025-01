Impianti solari, «nessun danno per gli impianti dell’Asp di Crotone»

LA DECISIONE

CATANZARO «Nessun danno per gli impianti solari delle Asp del crotonese». Smentite le indagini svolte alla base del giudizio della Corte Dei Conti di Catanzaro per gli impianti solari del progetto “Pentagon”. Il riferimento è alla decisione della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria che aveva notificato lo corso anno un atto di citazione in giudizio per l’avvio del processo contabile nei confronti di due dirigenti pubblici e tre professionisti, ritenuti responsabili di un danno erariale stimato in circa 1,5 milioni di euro. Il progetto per la realizzazione degli impianti solari termici è stato guidato dall’Azienda Sanitaria di Cosenza ovvero azienda capofila e stazione appaltante anche nell’interesse delle altre aziende sanitarie coinvolte nella realizzazione degli impianti cioè quella di Crotone e di Vibo Valentia.

«Accuse infondate»

Nel caso dell’Asp di Crotone, la relazione prodotta aveva attestato che il progetto definitivo non risultava conforme al progetto preliminare. Una tesi, però, smentita. Gli avvocati Elisa Fontana, Giuseppe Lia e Giuseppe Bubbo esprimono così grande soddisfazione per il risultato fatto conseguire al loro assistito, Annibale Parise (cl. ’78), nella qualità di Direttore lavori Presidio ospedaliero Asp Crotone, in merito al rigetto nei suoi confronti della domanda della Procura della Corte dei Conti di Catanzaro che «ha ben compreso che l’ingegnere Annibale Parise, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, aveva svolto il suo compito con la dovuta diligenza e professionalità e che gli addebiti di colpa mossi erano del tutto infondati». I difensori hanno dichiarato che «era risultato chiaro che gli impianti realizzati avevano iniziato ad funzionare correttamente sin da subito e che le criticità erano dovute solamente alla mancanza di manutenzione e non a difetti di progettazione e realizzazione dell’opera». (Gi.Cu.)