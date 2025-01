Report, l’attacco di Marina Berlusconi: «Pattume mediatico»

IL CASO

«Il servizio che ieri sera Report ha dedicato a Silvio Berlusconi appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico-giudiziario». Lo afferma Marina Berlusconi relativamente alla nota trasmissione d’inchiesta Rai. «Rimestando per quasi due ore in un bidone di accuse sconnesse, illogiche, già smentite mille volte, utilizzando addirittura brani di puntate precedenti, e dando voce a personaggi più che screditati, ha tentato di riesumare le infamanti, paradossali accuse di una presunta vicinanza di mio padre alla criminalità organizzata: vecchie un quarto di secolo e tutte regolarmente sepolte sotto le plurime archiviazioni decise».

La replica

«Un’inchiesta rigorosa, di grande interesse pubblico che è stata seguita da punte di oltre 1,5 milioni di telespettatori basata su documenti e dichiarazioni vagliate dai magistrati». Così Sigfrido Ranucci replica alle polemiche nate in seguito alla trasmissione di Report. «Si è dato conto – aggiunge Ranucci – delle novità emerse dalle perizie finanziarie economiche dalla Procura di Firenze dove Silvio Berlusconi era indagato e dove oggi è ancora indagato Marcello Dell’Utri. Si è data possibilità alla famiglia e a Dell’Utri di intervenire, in alternativa si è dato ampio spazio alle risposte dei legali nel corso dell’inchiesta e degli studi».

Le reazioni

E non sono mancati altri attacchi dai forzisti. «Da Report il solito metodo indecente con il quale da anni questa trasmissione di Rai 3 tende ad infangare gli avversari politici, in questo caso anche dopo la loro scomparsa. È assurda e ripugnante la puntata andata in onda ieri contro il presidente Silvio Berlusconi. Un mix di menzogne, illazioni e insulti, che hanno il solo obiettivo di screditare la storia di una grande personalità che durante la sua carriera politica più di tutti ha fatto contro le mafie e contro la criminalità organizzata. Ha fatto bene Marina Berlusconi a denunciare con forza questo ‘pattume mediatico giudiziario’». Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. E ancora in una nota Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e segretaria cittadina a Milano: «La palese volontà denigratoria e pervicacemente persecutoria non si arresta neppure di fronte al diritto alla quiete di chi non è più in vita. Il comunicato di Marina Berlusconi, chiaro e condiviso in ogni sua parte, invita al rispetto. Sentimento che non può rimanere vuota parola ma che porta a difendere chi ormai non lo può più fare in prima persona per sé, per i suoi cari e per gli ideali che rappresentava. Ora non si parla più di ‘lotta politica’ ma della volontà di infangare a perpetua memoria. Questo è un limite che non può e non deve essere valicato. Questo comportamento valica i codici umani, valica l’etica e valuta l’umano sentire».