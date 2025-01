«Un contratto giusto e dignitoso»: anche in Calabria i metalmeccanici scendono in piazza

la vertenza

CATANZARO Anche in Calabria i lavoratori impegnati nelle imprese che applicano il contratto nazionale Industria metalmeccanica hanno scioperato oggi dando vita a una manifestazione davanti la sede di Confindustria a Catanzaro «per rivendicare un contratto giusto e dignitoso». A promuoverlo Cgil, Cisl e Uil: la vertenza in Calabria riguarda circa 20mila metalmeccanici. Secondo Umberto Calabrone, segretario della Fiom Cgil Calabria, «il confronto con Federmeccanica non ha registrato passi avanti, anzi ha prodotto un documento che va in netta contrapposizione alle richieste dei lavoratori. Oggi scioperiamo con l’obiettivo di riaprire la trattativa sulla base della nostra piattaforma, che parte anzitutto da un aumento salariale, che serve per recuperare il potere di acquisto perso negli ultimi anni, e da un aumento per le risorse in modo da garantire più sicurezza nei luoghi di lavoro e più formazione». Marina Marino, della Cisl Magna Graecia, ha aggiunto: «Chiediamo il rinnovo di un contratto che sblocchi una vicenda ferma da troppo tempo, ci sono famiglie con situazioni economiche complicate e il governo dovrebbe dare loro manforte, visto che sembra voler puntare molto sul rilancio dell’industria». Infine, Antonino Laurenti, segretario della Uilm Calabria: «Siamo disponibili a riaprire la trattativa con Federmeccanica ma solo sulla nostra piattaforma». Al termine della manifestazione i sindacati sono stati ricevuti dai vertici regionali di Confindustria ottenendo la loro disponibilità a trasmettere al livello nazionale le rivendicazioni relative alla piattaforma contrattuale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato