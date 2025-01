Medio Oriente, accordo vicino per il rilascio degli ostaggi

dal mondo

È stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco a Gaza, ma il suo annuncio è stato ritardato a causa di disaccordi sui meccanismi di attuazione. Lo ha detto all’agenzia di stampa Al-Araby Al-Jadeed un’importante fonte palestinese, secondo cui, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tentato di sabotare l’accordo e di ritardarne l’avanzamento all’ultimo minuto, insistendo affinché i soldati israeliani tenuti in ostaggio da Hamas fossero inclusi nella lista dei 33 ostaggi da rilasciare nella prima fase dell’accordo.

Intanto secondo il Wall Street Journal, che cita fonti arabe, il leader de facto di Hamas a Gaza, Mohammed Sinwar, è d’accordo in linea di principio con i termini dell’accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco.