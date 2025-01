Allerta rossa in Calabria, scuole chiuse: arrivano le prime ordinanze

la decisione

REGGIO CALABRIA Il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni, a seguito del messaggio di allertamento di livello “rosso” ha disposto con propria ordinanza la chiusura degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado (sia pubblici che privati) per la tutta la giornata di domani, venerdì 17 gennaio. Analoga decisione è stata presa dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. «È un atto necessario, visto il bollettino di allerta rossa della Protezione Civile. Significa che serve la massima attenzione da parte di tutti». Anche il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha annunciato l’ordinanza che dispone la chiusura degli istituti scolastici. Anche il sindaco Nicola Fiorita, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole del Comune di Catanzaro di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, e degli impianti sportivi ricadenti nel territorio comunale, pubblici e privati, con sospensione delle attività agonistiche e non agonistiche, della biblioteca comunale, dei cimiteri, dei parchi e giardini pubblici e divieto di accesso alle aree fluviali, alle pinete, all’arenile, al lungomare e alle dighe foranee, per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025. Il provvedimento è legato all’allerta diramato dalla Protezione Civile, che prevede dalle ore 00.00 alle ore 24.00 il livello di criticità “arancione” idrogeologico per temporali e “rosso” idrogeologico idraulico.