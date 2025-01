Rapporto Bce, Nesci: «Pragmatismo e buon senso per salvaguardare i cittadini»

la dichiarazione

BRUXELLES «Oggi la Commissione ECON del Parlamento Europeo ha approvato il rapporto sulla Banca Centrale Europea, un documento fondamentale per il rafforzamento del ruolo dell’euro a livello internazionale. In qualità di relatore ombra per il gruppo ECR,» – dichiara Denis Nesci Membro della Commissione ECON del Parlamento Europeo e Relatore Ombra ECR per il Rapporto sulla BCE. «Ho contribuito a rendere il testo più equilibrato e pragmatico, integrando emendamenti che rispecchiano le esigenze attuali. Il rapporto affronta questioni cruciali come la stabilità dei prezzi, essenziale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato nella gestione della politica monetaria e critica la decarbonizzazione delle obbligazioni societarie, chiedendo un allineamento ai principi di mercato. Particolare attenzione è dedicata all’euro digitale, che dovrebbe integrare il contante e garantire la privacy dei cittadini europei. In sintesi, il testo rappresenta un compromesso favorevole alle sfide economiche e monetarie dell’Unione Europea. Aspettiamo il voto definitivo in plenaria a Strasburgo e sono fiducioso che queste misure contribuiranno a un futuro più stabile e prospero per tutti i cittadini».