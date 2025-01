Sibari-Crotone, Straface: «Nessun ritardo nel cronoprogramma, fine interventi nel 2026»

l’intervento

CORIGLIANO-ROSSANO «Installazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulla Sibari – Crotone, non si registra nessun ritardo sul cronoprogramma. Gli interventi andranno avanti anche nel 2026 e si concluderanno in linea con i vincoli del PNRR, fonte di finanziamento dell’opera. In nessun programma lavori era prevista una fine attività a gennaio 2025». È quanto fa sapere la presidente della terza commissione del Consiglio Regionale Pasqualina Straface che, sulla questione del potenziamento infrastrutturale della linea Jonica di Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, si sta interfacciando sia con il Presidente Roberto Occhiuto che con l’assessore regionale ai lavori pubblici Stefania Caracciolo.

«In nessun piano era prevista fine lavori a gennaio»

Sulla Sibari–Crotone, dallo scorso 14 settembre ad oggi sono in corso attività propedeutiche all’attivazione della tecnologia ERTMS: è stata eseguita la cantierizzazione di 34 siti installativi; sulla tratta Crotone-Crucoli sono stati forniti e posati in opera oltre 15 km di dorsale cavi, suddivisa in cunicoli e canalette in VTR. È stata eseguita la bonifica ordigni esplosivi profonda nel sito di Cirò Marina. È in corso l’esecuzione boe degli ulteriori siti cantierizzati a seguito del parere positivo del Genio Militare. È stata realizzata la polifera (vie cavi) sul piazzale della Stazione di Cirò ed è in corso il completamento delle canalizzazioni. L’attuale pianificazione delle imprese prevede la realizzazione delle vie cavi dei piazzali interessati e la realizzazione delle attività di dorsali cavi ambito stazione. Per i viaggiatori Intercity tra Sibari e Catanzaro Lido è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo in connessione al treno Intercity 562 effettuerà fermata anche a Cutro.

