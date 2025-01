Temporali e nubifragi in Calabria: intensa perturbazione in arrivo

LE PREVISIONI

Si sta avvicinando una nuova intensa perturbazione che domani porterà forte maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, con piogge battenti a tratti intense, e il rischio quindi di forti temporali e nubifragi; un po’ di piogge, ma meno diffuse e meno intense, anche su Basilicata e Campania, mentre nel resto del Sud e regioni centrali adriatiche nuvoloso senza piogge, soleggiato invece al Nord, Toscana e Lazio”. Così Andrea Giuliacci, meteorologo di ‘meteo.it’ che aggiunge che “domani anche venti di burrasca su Ionio e mari di ponente, con possibili mareggiate in Calabria e Isole Maggiori”. “Nonostante il maltempo, freddo in attenuazione in gran parte del Centro-Sud. Sabato nuvole su gran parte d’Italia con momenti piovosi praticamente su tutte le regioni del Centro-Sud e Isole e possibili ancora piogge di forte intensità al Sud. Temperature nel complesso normali per il periodo, con un freddo quindi non eccessivo – conclude Giuliacci – Domenica piogge residue, in generale deboli, al Sud e piuttosto nuvoloso ma asciutto nel resto d’Italia”.