Un’altra conferma nell’”inner circle” di Occhiuto: prosegue la consulenza di Nocerino

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha rinnovato l’incarico di consulente al magistrato della Corte dei Conti Raimondo Nocerino, confermandone la nomina di “esperto esterno, quale consigliere giuridico in materia di contabilità pubblica”. La consulenza di Nocerino è stata rinnovata fino al 5 dicembre 2025, ma è ulteriormente rinnovabile. Secondo quanto si legge nel decreto di rinnovo, per le attività connesse all’incarico Nocerino percepirà un compenso mensile pari ad euro 2.500,00 lordi oltre gli oneri previsti dalla legge e il rimborso spese. Nei giorni scorsi Occhiuto aveva rinnovato anche gli incarichi di consulente di Agostino Miozzo, Ettore Figliolia, Salvatore Gaetano e Andrea Bruni. (c. a.)

